Mame Thiam: "Elhamdülillah"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Mame Thiam konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mame Thiam: 'Elhamdülillah'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2021 22:22
Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçta 2 gol atan Kayserisporlu Mame Thiam, karşılaşmanın ardından konuştu.

Önde baskıyla kazandıklarını söyleyen Thiam, "Çok önemli ve zor bir maçtı. Elhamdülillah 3 puanı kazandık. Mutluyuz. Yaptığımız analizlerde hocamızla bir karar verdik. Takım halinde önde baskı uygulamaya karar verdik. Tüm takım iyi uyguladı. Neticesinde 3 puan aldık. Önümüzde Giresun maçı var." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.