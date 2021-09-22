Mame Thiam: 'Elhamdülillah'

Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçta 2 gol atan Kayserisporlu Mame Thiam, karşılaşmanın ardından konuştu.



Önde baskıyla kazandıklarını söyleyen Thiam, "Çok önemli ve zor bir maçtı. Elhamdülillah 3 puanı kazandık. Mutluyuz. Yaptığımız analizlerde hocamızla bir karar verdik. Takım halinde önde baskı uygulamaya karar verdik. Tüm takım iyi uyguladı. Neticesinde 3 puan aldık. Önümüzde Giresun maçı var." ifadelerini kullandı.



