'Mame Thiam, %99 Fenerbahçe'de!'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TRT Spor'a flaş bir açıklamada bulundu.



Mehmet Altıparmak, "Mame Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Thiam ile alakalı artık bir soru işareti kalmadı." açıklamasını yaptı.



Altıparmak, "Deniz Türüç ve Harun Tekin gündemimizde yok. Fenerbahçe, bizden Mame'yi talep ettikten sonra basında bu tür şeyler konuşuldu. Gündemimizde olmadı. Hem kaleci, hem kanatlarla alakalı kendi tercihlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



1,5 MİLYON EURO MAAŞ



Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.



Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.



OYUNCU + PARA



Fenerbahçe, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara oyuncu artı bir miktar bonservis bedeli önerecek.



10 PUAN KAZANDIRDI



Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Transferin açıklanması ise an meselesi.



