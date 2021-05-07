Mame Diouf'tan Beşiktaş'a kötü haber

Sezon Hatayspor'un Stoke City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon attığı 18 golle dikkatleri çeken Mame Diouf'un ismi bir çok kulüple anılmaya başlandı.



Beşiktaş istiyor...



Lider Beşiktaş'ın özellikle yakından ilgilendiği golcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu ancak Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre 33 yaşındaki Senegalli golcünün sözleşmesinde 25 maçta oynarsa 1 yıl daha uzar maddesi vardı.



Sözleşmesi 1 yıl uzadı



Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; takımıyla bu sezon 35 Süper Lig maçına çıkan Senegalli forvetin sözleşmesi 25 maça çıkmasının ardından otomatik olarak uzadı. Golcü futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.



Gol krallığında 3. sırada



33 yaşındaki golcü bu sezon 18 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Diouf'un takım arkadaşı bu sezon 21 golle gol krallığında ilk sırada. Beşiktaşlı Larin 19 golle ikinci, Senegalli golcü ise 18 golle 3. sırada bulunuyor.



