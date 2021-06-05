İkinci forvet olarak Beşiktaş 'ın listesinde yer alan Mame Diouf haber bekliyor.



Hatayspor ile kontratı sona eren 33 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon 38 lig maçında 19 gol atmıştı. 5 de asisti bulunan Diouf, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.



Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kontrat görüşmesinin ardından Diouf konusunun da netlik kazanması bekleniyor.



