Mame Diouf, Beşiktaş'tan haber bekliyor

Son şampiyon Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Siyah Beyazlı yönetim Hatayspor'un tecrübeli golcüsü Mame Diouf'a kancayı taktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mame Diouf, Beşiktaş'tan haber bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2021 12:14
İkinci forvet olarak Beşiktaş 'ın listesinde yer alan Mame Diouf haber bekliyor.

Hatayspor ile kontratı sona eren 33 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon 38 lig maçında 19 gol atmıştı. 5 de asisti bulunan Diouf, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kontrat görüşmesinin ardından Diouf konusunun da netlik kazanması bekleniyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.