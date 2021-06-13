Mame Diouf'a Trabzonspor da talip oldu

Trabzonspor'un forvet mevkii için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor forması ile önemli bir başarıya imza atan Mame Diouf da eklendi. 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için menajeri Amin Sakman şu açıklamayı yaptı: "Evet Trabzon'un ilgisi doğru. Ancak kendisine başka takımlarda talip."



ALTERNATİF OLARAK LİSTEDE

Bordo-mavili kulübün, listedeki diğer isimlerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Diouf için yaptığı hamleleri daha ciddi boyuta taşıyacağı ifade edildi.



FIRTINA 28 HAZIRAN'DA HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR

Yeni sezon için 28 Haziran'da topbaşı yapacak Trabzonspor, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek. Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, UEFA Konferans Ligi maçı hazırlıklarına başlayacak.



COSTA VE SÖRLOTH MESAİSİ

Trabzonspor Leipzig'in gelecek sezon kadro planlamasına göre Sörloth için resmi teklifini sunacak. Bordo-mavili yönetim Norveçli golcü ile de yeniden temaslara başladı. Bu arada menajerler, Edin Dzeko ve Diego Costa'yı Trabzonspor'a önerdi.



