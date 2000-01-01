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Mamba Spor Akademisi, Kobe'ye saygıdan, isminden "Mamba"yı çıkarıyor

Kalifornia ilçesi Thousand Oaks'daki "Mamba Spor Akademisi", Kobe Bryant'a saygı olarak "Mamba"yı isminden çıkaracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Kalifornia ilçesi Thousand Oaks'daki "Mamba Spor Akademisi", Kobe Bryant'a saygı olarak "Mamba"yı isminden çıkaracak.

Akademi'nin CEO'su Chad Faulkner, The Undefeated'a şunları söyledi:

"İnançlarımız ve düşüncelerimiz Kobe ile bire birdir. 'Mamba' bire birdir. Ve Spor Akademisi olarak devam ederken, Kobe'yi başka bir Hall of Fame'e koymak daha uygundur ve gerçek anlamda rakipsiz, açık olan bir mirasa saygı duyarak, bunun kendi başına yaşamasına izin vermek gerekir. Yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Kobe'den ders alabildiğimiz için şanslıydık. Sahip olduğumuz bu öğretilerin çoğunu saygılı bir şekilde sürdüreceğiz."

Mamba Spor Akademisi, Bryant ve Faulkner ile ortak bir atletik eğitim iş girişimi olarak 2018 yılında başlatılmıştı.


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