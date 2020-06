Mamadou Fofana: 'Menajerim, Galatasaray ile görüşüyor'

Savunma hattındaki oyuncularından Luyindama'ya, özellikle İngiltere'den gelen çok sayıda teklif nedeniyle, yeni sezon öncesi stoper arayışlarını başlatan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Mamadou Fofana.



Henüz 18 yaşında Türkiye'ye gelerek Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Fransız kulübü Metz'e transfer olan 22 yaşındaki Mali'li savunmacı, Sarı- Kırmızılı kulüple yapılan görüşmeleri doğrularken, detayları Fanatik gazetesine anlattı:



'Herkes büyük takım ister'



"Türkiye'ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor'da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray'la adımın anılması beni onurlandırdı. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda..."



'Konuşarak her şey çözülür'



"Galatasaray çok büyük kulüp. Metz'le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar Süper Lig'e dönerim. Süper Lig, Avrupa'daki birçok ligden daha kaliteli ve gün geçtikçe de kalitesini artırıyor. Galatasaray'ın taraftarları çok iyi, futbolcuları da üst seviyede. Alanyaspor forması giydiğim dönemde Galatasaray beni çok etkilemişti. Özellikle Bafetimbi Gomis'e karşı oynarken çok zorlandığımı hatırlıyorum..."



'Terim gençleri önemsiyor'



"Emre Akbaba da şu anda Galatasaray'da ve benim çok iyi arkadaşım. Kendisiyle beraber oynadık. Hem futbolunu hem de karakterini beğeniyorum. Umarım çok başarılı olur. Ayrıca Galatasaray'ın başında dünyanın saygı duyduğu, çok önemli bir teknik adam var. Fatih Terim'in gençlere çok önem verdiğini de biliyorum. Zaten başarıları ortada. İnşallah birlikte çalışırız."



'Eğer bu transfer olursa...'



"Fransa'da koronavirüs sebebiyle sezon bitti. Yeni sezon için pazartesi günü antrenmanlara başlıyoruz. Tekrar söylemek isterim ki, kulüpler anlaşırsa Galatasaray'a gelmeyi çok isterim. Dostum, ağabeyim dediğim menajerim Kaan Toker bu görüşmeleri sürdürüyor. Umarım sonunda transfer gerçekleşir. Şu anda benim tek düşündüğüm futbol oynamak. Eğer Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte oynarsam, hayalim Manchester City'nin son durağım olması ve bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum."