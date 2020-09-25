Malone'dan, faul düdüklerine tepki!: "Lakers gibi, biz de mi NBA'e başvursak?"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan Batı Konferansı Finalleri serisinin 4. maçının sonlarında, LeBron James'in 14 kez faul çizgiye gitmesini ve Jamal Murray'nin faul düdüğü almadan birkaç kez yere düştüğünü gördükten sonra, takımının Lakers'ın yaptığını yapabileceğini ve NBA'e fauller konusunda ulaşabileceğini söyledi.



Malone, dün gece Lakers'ın Denver'ı 114-108 mağlup ederek seride 3-1 öne geçirmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:



"Faul çizgisine 35 kez gittiler. Sanırım, nasıl daha fazla serbest atış yapabileceğimizi bulup bulamayacağımızı görmek için, onların yaptığı gibi doğru kanalları kullanmam gerekecek."



Malone'un atıfta bulunduğu olay, Lakers koçu Frank Vogel'ın, Çarşamba günü James'in Batı finallerinin önceki üç maçında serbest atış çizgisine toplam 10 kez gitmesi sorulduğunda söyledikleriydi. Vogel, Lakers'ın "fauller konusuna ligdeki doğru kanalları kullanarak baktığını" söylemişti.



Dün gece James 11/14 serbest atış isabetiyle 26 sayı, 9 ribaund ve 8 asist kaydetmişti. Anthony Davis ise, 14 serbest atıştan 13'ünde isabet bulmuş ve 34 sayı atmıştı. Süperstar ikilinin bulduğu toplam 24 isabet, Denver'ın toplam çizgiye gittiği 23 seferden daha fazlaydı.



"BİZ DE NBA'E VİDEOLARIMIZI GÖNDERECEĞİZ"



Lakers'ın fauller konusunda lige danışması taktiğinin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda Malone, bu konuda bir fikri olmadığını söyledi:



"Tek bildiğim, onların 35 kez, bizim de 23 kez çizgiye gittiğimiz. Sanırım maçın sonlarında Jamal birkaç kez çembere gittiğinde, temas almış gibi görünüyordu. Maç kasedini izleyip videolarımızı göndereceğiz. NBA'e ulaşıp, söylemek istediklerimizi belirteceğiz. Onların doğru kanallara ulaşmalarının bu geceyi etkileyip etkilemediği konusunda hiçbir fikrim yok. NBA, bu konuları dinleme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Bir sonraki maçta belki bu faullerden bazıları çalınır."



Murray, 10'u dördüncü çeyrekte olmak üzere toplam 32 sayı bulmuştu. Nuggets yıldızı maç sonlarında dört kez çizgiye gitmiş olsa da, daha fazla serbest atış denemesi gerektiğini hissettiğini belirtti. Nuggets sırasıyla dört ve üç sayı geride olduğunda, Murray maçın son 3 dakika 46 saniyelik bölümünde iki turnike kaçırmıştı.



"EVET, BİRKAÇ KEZ FAUL YAPILDI..."



Nuggets yıldızı, hakemlerden ne tür bir geri bildirim aldığı sorulduğunda ise şu açıklamalarda bulundu:



"Saygı çerçevesinde söylemem gerekir ki, onlar da işlerini yapmaya çalışıyorlar. Yani, evet birkaç kez faul yapıldı. Tekrarda net bir şekilde görebiliyorduk. Aynı şey, ilk turdaki 4. maçta Rudy Gobert bana faul yaptığında da olmuştu. Benim takımım onlarla ne zaman konuşsanız, saygı gösterir."



"LeBron her zaman oynadığı gibi oynayacak tabii ki. Ama biz önümüze bakmalı ve bunun farkında olarak oynamalıyız. Genç bir takımız. Onlardan daha genç bir takımız. En genç takımlardan biriyiz ve nerede olduğumuza bakın. Kazanmak istiyorsak onların saygısını kazanmak zorundayız."



"FAULLER DEĞİL, İKİNCİ ŞANS SAYILARI BİZİ YIKTI"



Malone, dün geceki maçın skorunu belirleyen şeyin fauller değil, Lakers'ın ikinci şans pozisyonlarıyla bulduğu 25 sayı olduğunu söyledi. Maça ilk beş başlayan Dwight Howard altı hücum ribaundu, Rajon Rondo ise iki hücum ribaundı almıştı:



"Bu maçı kaybetmemizin sebebi buydu. En büyük hayal kırıklığı olan tarafı, bunların hava atışından hemen sonra olmasıydı. Dwight Howard'ın o ilk yarıda maç üzerinde muazzam bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi savunma oynadığımız yerlerde bunun sonunu getiremedik. Bu da onlara fazladan birçok pozisyon ve fırsat sağladı."



Şimdi Nuggets, kendisini birinci ve ikinci turlarda başarıya ulaştığı aynı noktada buldu: Yine 3-1 geriye düştü ve bu duruma düştükleri Utah Jazz ve LA Clippers serilerinde, galip gelen taraf olmuşlardı.



"ZAVALLI ÇOCUĞU AŞIRI YORDUM"



Malone ve Nuggets, bir sonraki maçta Murray'den başka bir canavar performansa ihtiyaç duyacak ve Cumartesi günkü 5. maçta da, yıldız oyuncunun beklediği faul düdüklerini almasını bekliyorlar:



"Onu sanırım, bu gece de dahil olmak üzere, sırayla 45, 44 ve 43 dakika oynattım. Zavallı çocuğu aşırı yordum. Onu çıkardığımda, işler hızlıca sarpa sarıyor gibi gözüküyor. Şimdiye kadar önüne kim çıktıysa alt etmişti. Son seride (Patrick) Beverley, Kawhi (Leonard) ve Paul George vardı. Şimdi ise Danny Green, (Kentavious) Caldwell-Pope, Rondo, (Alex) Caruso ve LeBron'un üzerine gidiyor. Bu, en büyük saygı göstergesi.



Dediğim gibi, maç sonlarında çembere birkaç kez gerçekten agresif bir şekilde girdiğini düşündüm. Videolara bakmam gerek. Temas olduğunu düşündüm. Ama çalınmamıştı. Böyle şeyler olur. Ama bence bu durumlarda da, üzerine çok baskı ve adam çektiği için, topu başka birine yönlendirip bundan kurtulmak zorunda olduğunu anlamak lazım. Bunu yapabileceğini biliyorum, çünkü daha önce göstermişti."



