Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Wilson basketbol topunun bu sezonun düşük ortalamalı hücum reytingiyle bağlantısı olduğuna inanmadığını açıkladı.



Sezon içinde bazı yıldız oyuncular, ligin yeni basketbol topu olan Wilson topunun yüzeyini avuçlamanın zorluğundan ve verdiği hissiyatın farklılığından ötürü, hücumdaki üretkenliklerinin etkilendiğini ifade ettikleri bazı şikayetlerde bulunmuşlardı.



Ancak Malone, bu oyuncuların iddialarına katılmadığını belirterek, Wilson topunun "yuvarlak bir toptan" ibaret olduğunu ve basit bir şekilde skor üretmek için "çemberden geçirilmesi" gerektiğini söyledi:



"Yuvarlak bir top işte. Geçirin çemberden."



Bu ayın başlarında Basketball-Reference.com'daki istatistiklerine göre, NBA'nin ortalama hücum reytingi 2021-22 sezonunda (106.2) geçen sezona (112.3) kıyasla altı sayıdan fazla düşmüştü. Bu, 2014-15 sezonundan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti.



