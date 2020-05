Malone ve Russell, The Last Dance'i reddetmişler!

"The Last Dance" belgeselinin yönetmeni Jason Hehir, eski Utah Jazz oyuncuları Karl Malone ve Bryon Russell'ın, belgesel için röportaj yapmayı reddettiklerini söyledi.



"The Last Dance" (Türkiye'de) dün son iki bölümünü acı tatlı bir finalle yayınlamıştı. Belgeselin benzersiz başarısı sayesinde, herkesin NBA efsanesi Michael Jordan ve Chicago Bulls ile ilgili bu yapımda yer alma fırsatına düşünmeden katılacağı tahmin edilebilirdi.



Lakin, iki eski Jazz oyuncusu için durum böyle değildi. Hehir'in açıklamasına göre, hem Malone hem de Russell röportaj yapmayı reddettikleri ortaya çıktı.



Hehir, belgesele katılmayı reddetmeleri konusunda ayrıntılara girmedi, ancak 1997 ve 1998'de, arka arkaya NBA Finallerinde Michael Jordan ve Bulls'a kaybetmenin acısını yeniden yaşamak istemedikleri, bir ihtimal olarak görülebilir.



SEBEPLERİ BİRAZ BELLİ...



O dönem Malone, Jordan'ın en büyük rakiplerinden biriydi ve belgeselin 9. bölümünde, MJ'in Malone'un 1997 yılında MVP ödülünü kazanmasından ötürü nasıl bozulduğunu ve bunu bir motivasyon kaynağı olarak aldığını belirttiği bir an bile bulunuyordu.



Russell, MJ'in 1998 NBA Finallerinin 6. maçında, karşılaşmayı ve şampiyonluğu kazandıran efsane şutun kurbanıydı. Jordan'ın içeri dripling yaparken aniden yön değiştirip attığı orta mesafe şutuyla dengesi bozulup düşen Russell'ın bu görüntüsü, sonsuza kadar oyun tarihinde kazınmış bir görüntü olacak.



İkilinin aksine, takımın ünlü efsanesi John Stockton belgeselde yer almıştı.