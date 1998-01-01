Malone: "Shaq, Ostertag'e öyle bir vurmuştu ki, lensleri düşmüştü"

NBA efsanesi Karl Malone, eski Utah Jazz takım arkadaşlarından Greg Ostertag'in, Shaquille O'Neal'la olan şiddetli bir olaydan sonra asla eskisi gibi olmadığını söyledi.



Inside Stuff programının "90'lar dönemi buluşması" versiyonu sırasında Charles Barkley, 20'den fazla eski oyuncunun bulunduğu görüşmedekilere, o dönemde hangi oyuncunun yıldız olamamasına şaşırdıklarını sordu ve Malone, Greg Ostertag'den bahsetti:



"Bize genç bir adam geliyordu ve ihtiyacımız olan kişiyi aldığımızı düşünmüştük. Bu, Shaq ve ekibiyle eski The Forum'da oynadığımız, sezon öncesi maçta karşılaşıncaya ve adamı kontakt lenslerini çıkaracak şekilde tokatlayıp hayatının geri kalanı için mahvedene kadardı."



Malone, bu ikili atışmanın, Ostertag'in 1998 Batı Konferansı Finalleri'nde Jazz, Los Angeles Lakers'ı süpürdüğünde "vır vır etmeye" başlamasından bir yıl önce başladığını açıkladı.



"BİZ CEVAP VEREMEDEN, TOKADI YEDİ..."



Sonraki sonbaharda oynanan sezon öncesi maçtan önce, Malone, O'Neal'ın Ostertag'i 'Onu görürsem, ağzına vuracağım' şeklinde uyardığını belirtti ve devam etti:



"Ve yalan da söylemiyordu. Greg'in çıkmasını bekliyorduk... ve Shaq hemen ona doğru yürüyüp 'Sana konuşmayı kes demiştim' demişti. Biz cevap veremeden, Ostertag yerde lenslerini arıyordu. Bu onu kariyerinin sonuna dek mahvetmişti."



Görüşmede bulunan O'Neal ve John Stockton, Malone'un hikayesini doğruladılar.



Ostertag, 11 NBA sezonunda (10'u Utah ile) ortalama 4.6 sayı ve 5.5 ribaund ile oynamıştı.



