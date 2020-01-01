Malone: "Sana yazıklar olsun NBA!"

Denver Nuggets başantrenörü Mike Malone, NBA'in merkez ofisine, Disney World kampüsündeki aile üyelerinin kendisine ve koç arkadaşlarına katılmasını engelleyen politikasıyla ilgili sitemde bulundu.



Malone, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Bugün 60. gün. Oyuncuların aileleri burada, ki bunu hak ediyorlar. Hakemlerin 1 misafir getirmelerine izin var, bu da harika. Antrenörlerin kimseyi getirmesine izin verilmiyor. Sana yazıklar olsun NBA diyorum. Bu çılgınlık, ailemi özledim... bu durum, doğası gereği bir suç."



Playoffların ilk turunu takiben, sınırlı sayıda aile üyesi ve yakın arkadaş, bubble içindeki oyunculara katılabilmişti. Malone, ligin neden koçlara aynı nezaketi göstermediğini sorguladığını belirtti:



"Kendi adıma, yardımcı koçlarım adına ve muhtemelen buradaki tüm koçlar adına konuştuğumu düşünüyorum. Altmış gün geçti ve ailemin buraya gelme ayrıcalığının bana verilmemesi, doğası gereği suç teşkil ediyor. Ve bu olmamalı. Hiç olmamalı."



NBA'DEN MALONE'A YANIT GELDİ!



NBA daha sonra, Malone'un yorumlarına yanıt verdi ve The Athletic'den Sam Amick'e göre ligin yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"KOVID-19'un oldukça bulaşıcı olması nedeniyle, kampüsteki insan sayısını sınırlamak her zaman en önemli öncelikti. Oyuncuların, playoffların ikinci turundan başlayarak sınırlı sayıda aile ve yakın ilişkileri bulunduğu kişileri alabileceği konusunda anlaşmıştık.



Koçlar ve hakemler de dahil olmak üzere başka hiçbir takım veya lig personelinin kampüste misafirleri bulunmuyor. Konferans finallerinden başlayarak diğer katılımcılar için ek aile üyeleri eklemeyi umuyoruz. Bu kısıtlamaların getirdiği inanılmaz zorlukların farkındayız. Dileğimiz, buna dahil olan herkesin sağlığı ve güvenliği için, bunun en baştan gerekli olmamasıydı."



"NEYE BULAŞTIĞIMIZI BİLMİYORDUK"



Oyuncuların da, aileleri kendilerine katılsa bile, kısıtlamaların kapsamını tam olarak anlamadan NBA'in kapalı kampüs planına kaydolmaktan pişmanlık duydukları söyleniyordu.



Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, bu hafta başında GQ'dan Michael Pina'ya "Eğer başka bir bubble'da daha oynarsak, bunu ailemiz olmadan yapamayız. Bu gerçekleşemez. İlk tura kadar bekleyemezsiniz. Bu konuda anlaşmamalıydık. Bubble dışındaki insanlar bunu anlayamaz, ama buraya gelene kadar hiç haberimizin bile olmadığı bazı kurallar vardı. Neye bulaştığımızı tam olarak bilmiyorduk." ifadelerini kullanmıştı.



