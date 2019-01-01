Malone: "Patrick Beverley'yi pek dinlemiyorum"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, oyuncusu Nikola Jokic için yaptığı eleştiriden sonra, LA Clippers oyuncusu Patrick Beverley'i "pek dinlemediğini" söyledi.



Batı Konferansı yarı finallerinin 3. maçından sonra Beverley, Nuggets süperstarı Jokic'in faul yapmak için "çırpınma" eğilimi olduğunu iddia etmişti.



Clippers, 3. maçta Nuggets'tan 16 tane daha fazla serbest atış kullanmıştı. 39 dakika oynayan ve 24 şut kullanan Jokic, sadece dört serbest atış denemesi yapmıştı.



Malone, şu ifadeleri kullandı:



"Patrick Beverley'yi pek dinlemiyorum. Kawhi Leonard konuşuyor olsaydı, belki dinleyebilirdim. Kawhi harika bir oyuncu. Ama tek yapmanız gereken, istatistik kağıdına bakmak. (Ivica) Zubac, Nikola Jokic'ten daha fazla serbest atış kullanmış. 26 serbest atış denemişler, biz 10 denemişiz. Yani, Patrick'in hangi maçtan bahsettiğinden veya neye baktığından emin değilim. Bunun üzerinde çok durmayacağım."



Üç maç boyunca Jokic, maç başına ortalama yalnızca 3.3 serbest atış denemesi yapmıştı.



Tipik olarak uysal olan Jokic, Pazartesi gecesi bu yorum sorulduğunda kendine engel olamamıştı. Malone'un bahsettiği eşitsizliği belirttikten sonra, bir gülümseme ile şunu söylemişti:



"Sadece hakeme faul olduğunu gösteriyorum."



