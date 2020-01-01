Malone, Nuggets'ın 1-2 geriye düşüşü için: "Yeterince iyi koçluk yapamıyorum"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, takımının Utah Jazz karşısında serideki 3. maçında büyük bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, takımının savunma ve çaba eksikliğinden bahsederken, Jazz'i, performansından ötürü takdir etti.



Nuggets, Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Mike Conley'nin toplamda 71 sayısı ile Jazz karşısında üstünlük sağladı. Öte yandan Nikola Jokic ve Jamal Murray, Nuggets için toplamda 26 sayı kaydedebildi.



1. maçı uzatma periyodunda kazandıktan sonra, Nuggets son iki maçta toplam 56 sayı farkla mağlubiyetler yaşadı ve şimdi seride 2-1 geriye düştü.



Malone, şu şekilde konuştu:



"Bu konuda daha derine inerseniz, sanırım çok kolay teslim oluyoruz. Grubumuzun mental olarak çok daha sert olması gerekiyor. Hiçbirimiz performans göstermiyoruz. Yeterince iyi koçluk yapmıyorum; yeterince iyi oynamıyoruz. Ve 4. maça girerken pek çok şeyin değişmesi gerekiyor, çünkü iki maç üst üste k*çımız tekmelendi."



Denver ve Utah, playoff serisinin açılış turunun 4. maçında, bu gece tekrar karşı karşıya gelecekler.



