Malone: "Nuggets'a bir SAT sınavı sorusuymuş gibi bakıyorlar"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Nuggets'ın bir "SAT sınavı sorusu" gibi olduğunu düşünen şüphecilere yanıt verdi.



Malone, Nuggets'ın bir "SAT sınavı sorusu" gibi olduğunu düşünen muhtemelen birçok insan olduğunu kabul etti. Bunun sebebi ise, 2020 playofflarında, konferans finallerindeki diğer üç takımın (Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Miami Heat) geçmişte buralarda bulunmuş olan takımlar olmaları.



Bununla birlikte, Nuggets koçu, Denver'ın ne olursa olsun savaşan adamlardan oluşan bir takım olduğunu iddia etti ve bunun kendilerini Batı Finalleri'nde ve en büyük aşamada bir yer için mücadele eden bir takım olmayı hak etmelerini sağladığını belirtti:



"Sanırım dışarıdan bize 'Hangi takım buraya ait değildir?' gibi bir SAT sınavı sorusuymuşuz gözüyle bakan pek çok insan var. Çünkü 'Aaa evet, cevap Denver Nuggets. Lakers, Boston, bunlar basketbol krallıkları. Miami Heat'in de şampiyonluğu vardı. Denver'ın neyi var?' diyorlardır. Yani, bizim de inanan ve savaşan özel bir grubumuz var ve bence bu ülkenin her yerinden pek çok insanı temsil ediyor."



Nuggets, Walt Disney balonunun en iyi hikayesi olmuştu. Playofflarda iki ayrı seriden 3-1 geriye düştükten sonra geri dönmüş ve bunu bu serilerde favori olmayan takımlar olarak başarmışlardı.



Malone'un harika koçluk işinin ve süperstarlar gibi oynayan Jamal Murray ve Nikola Jokic'in ardında, Nuggets, Batı Konferansı Finallerinde güçlü rakibi Los Angeles Lakers'a karşı sadece 2-1 geride bulunuyor.



