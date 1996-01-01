Malone: "Nikola Jokic seksi değil..."

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, geçen sezon MVP ödülü kazanmasına rağmen Nikola Jokic'in bu yılki MVP yarışında yeterince dikkate alınmadığını söyledi.



Malone muhabirlere Jokic hakkında şunları söyledi:



"Bence kendisi, gösterilen ilgi bazında en çok saygısızlık edildiğini düşündüğüm MVP'lerden biri. Ama sözlüğü açıp 'istikrar' kelimesinin anlamına bakarsanız, orada eminim Nikola'nın resmi olacaktır.



Bu durum bubble dönemine ve geçtiğimiz yılın 72 maçlık sezonuna kadar dayanıyor. Ayrıca bu sene Jamal'ın (Murray) uzun bir süre parkelerden uzak kalacağını da biliyorduk. Bu sakat oyuncular listesine Michael Porter'ı ve PJ Dozier'ı eklediğiniz zaman, yaptıkları daha da inanılmaz bir hale geliyor."



"SPORTSCENTER'DA SMACI OLMADIĞINDAN.."



Malone, Jokic'in diğer MVP adayları kadar dikkat çekmemesinin sebebinin, 'en iyi hareketler' videolarında çok sık yer almaması olduğuna inandığını da sözlerine ekledi:



"Nikola Jokic seksi bir adam değil. Eşi belki aynı fikirde olmayabilir. Ama basketbolun gerçek bir öğrencisiyseniz, bir antrenörseniz veya oyunun doğru şekilde oynanmasını seven biriyseniz, o zaman onu hak ettiği düzeyde takdir edersiniz.



Ama SportsCenter'da birinin üstünden smaç vururken görmezsiniz. Ya da blokladığı topu tribünlere yollarken. Lakin pas verme, IQ, oyunu okuma ve her gece ortaya koyduğu sayı, ribaund ve oyun kuruculuk performansı açısından takdiri hak ediyor. Ayrıca nihayet bir savunmacı olarak biraz daha itibar kazandığını duymaya başlıyorum."



Bu sezon 25,8 sayı, 14.2 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarıyla oynayan Jokic, geçtiğimiz sezon Denver formasıyla 72 maçın tamamında forma giymiş ve %56.6 şut isabetiyle 26.4 sayı, 10.8 ribaund, 8.3 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakalayarak, 2000 yılında Shaquille O'Neal'dan beri MVP ödülü kazanan ilk pivot olmayı başarmıştı.



