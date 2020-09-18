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Malone, Murray'yi geçen sene CP3 ile bir araya getirmiş!

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, takımın yıldızı Jamal Murray'yi geçtiğimiz yaz Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile bir araya getirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, takımın yıldızı Jamal Murray'yi geçtiğimiz yaz Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile bir araya getirdiğini söyledi.

Murray, Nuggets'ın epik playoff maratonu sırasında inanılmaz liderlik becerileri göstermişti. Malone'a göre Murray, liderlik becerileri hakkında bilgi için ligdeki en iyi guardlardan biri olarak CP3 ile bir araya gelmişti.

Kanadalı guard, 2020 NBA playofflarında fırtına etkisi yaparak, Nuggets'ı arka arkaya iki seride 7. maçlarda galibiyetlere taşımıştı.

Nuggets, Murray ve Jokic'in inanılmaz derecede iyi oynadığı bu iki playoff serisinde, iki kez 3-1 geriden dönen ilk takım olmuştu.

Murray, 2020 playofflarında maç başına 27.1 sayı, 6.4 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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