Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Michael Porter Jr.'ın sırt sakatlığı durumu hakkında talihsiz bir güncelleme yaptı.



Malone'a göre durumu değişmeyen Porter Jr. hala "yakın gelecekte" kadro dışı olmaya devam edecek:



"Halen neler olup bittiğini anlamaya çalıştığımız bir süreçteyiz. Yine de Michael'ın yakın gelecekte oynamayacağını söyleyebilirim. Bu yolda onu aceleye getirmiyoruz ve sağlıklı bir şekilde dönmesinin en iyi yolunun nasıl olduğunu görmeye çalışıyoruz."



Porter, geçtiğimiz yaz döneminde takımla bir maksimum kontrat imzaladıktan sonra beklentileri karşılayamamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, forma giydiği dokuz maçta %35.9 şut isabetiyle (%20.8 üçlük) 9.9 sayı ortalamasında kalmıştı.



