Malone: "Mart ayında koronavirüse yakalanmıştım"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Mart ayında koronavirüse yakalandığını, ancak aylar geçene kadar bilgilendirilmediğini söyledi.



Malone, şu ifadeleri kullandı:



"20 Mart civarında kendimi iyi hissetmemeye başlamıştım ve bir test yaptırıp yaptıramayacağımı görmek için ekip doktorlarına ulaşmaya başladık. Maalesef o sırada hiçbir test yoktu. O yüzden, olaydan sonra öğrenebilmiştim. Muhtemelen Anma Günü haftasonu civarında bir antibody testi yaptırabilmiştim. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ekip doktorumuz aramıştı ve 'pozitif çıktın' demişti."



Malone, bubble ortamının virüsten biraz güvenlik sağlayacağını umduğunu söyledi:



"Umarım Orlando'ya gittiğimizde güvenli bir ortam olur ve gerçek anlamda koronavirüse yakalanmış olan insan sayısını sınırlayabiliriz."



