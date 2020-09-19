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Malone: "LeBron'a asla yalakalık yapmadım!"

Denver Nuggets antrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile olan ilişkisi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets antrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile olan ilişkisi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Nuggets koçu, ikisinin de Cleveland Cavaliers'da bulunduğu dönemde, James'le hiç arkadaş olmaya veya "yalakalık yapmaya" çalışmadığını söyledi:

"LeBron'un adamı olmaya asla çalışmadım. Arkadaşı olmaya da çalışmadım. Ona yalakalık yapmıyordum. Benim babam da bir koçtu, yani benim işim bu. Eğer işinizi doğru yapmıyorsanız, başkalarına söylediğim gibi size de hatanızı söylerim."

Lakers, Batı Konferansı Finallerinin 1. maçında dün gece Nuggets'ı 126-114 mağlup etmişti.


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