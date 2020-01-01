Malone: "Jokic, önümüzdeki birkaç gün içinde burada olacak"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nikola Jokic'in "önümüzdeki birkaç gün içinde" Nuggets'a tekrar katılmasını umduğunu söyledi.



Ekibin Cuma günü Orlando'daki ilk antrenmanının ardından Malone, Jokic'in "önümüzdeki birkaç gün içinde" Nuggets'a katılmasını umduğunu belirtti.



Jokiç geçtiğimiz ay Sırbistan'da KOVID-19 için pozitif test sonucu almasının sonrasında, yakın zamanda negatif sonuç almıştı.



Malone, Jokic için "Şu anda sağlıklı ve harika hissediyor, umarım önümüzdeki birkaç gün içinde burada olacak." şeklinde konuştu



Nuggets'ın seyahat partisinin iki üyesi de geçtiğimiz hafta koronavirüs için pozitif test sonucu almıştı.



Malone, "Tüm ekibimiz burada değil. Elimizdeki oyuncularla, bu duruma onu sahaya yeniden bağlanmak, kondisyonunu yakalamasını sağlamak, rekabetçi antrenmanlar düzenlemek ve ekibimizin hücum ve savunma esaslarını ve fundamental bölümlerini gözden geçirmek için spor salonuna geri dönme fırsatı olarak bakıyoruz." şeklinde ekleme yaptı.



