Denver Nuggets koçu Michael Malone, süperstarı Nikola Jokic hakkında yapılan 'istatistik kasıyor' tarzındaki eleştirilere yanıt verdi.



Hücumdaki hünerlerinden dolayı ligin en iyi pivotu olarak kabul edilen Jokic, bu sezonun MVP ödülü yarışında lider konumunda.



Bununla birlikte, ESPN'den Kendrick Perkins'in Sırp yıldızı 'istatistik kastığı' için eleştirmesi gibi, muhtemel olarak üst üste üçüncü MVP ödülünü kazanması beklenen Jokic'e yönelik pek çok eleştiri yapılmıştı.



Malone, Jokic'in gördüğü bu negatif tepkilere yanıt vererek, insanların "Atletik olmayan Sırp bir oyuncunun ligi domine etmesinden bıktığını" öne sürdü:



"Belki de insanlar, Sırbistan'ın Sombor kentinden gelen ve hiç atletik olmayan bu oyuncunun herkesi sürekli tokatlamasından bıkmışlardır. Bu konuda belki bir sıkıntıları vardır, bilmiyorum."



Jokic, bu sezon Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Nuggets ekibiyle 24,6 sayı, 11,7 ribaund ve 10,0 asist istatistikleri tutturarak triple-double ortalaması yakalıyor.





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