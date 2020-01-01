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Malone: "Jokic harika hissediyor, umarım bizimle gelir"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "harika hissettiğini" ve önümüzdeki Salı günü Orlando'ya giderken Nuggets'a katılmasını beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "harika hissettiğini" ve önümüzdeki Salı günü Orlando'ya giderken Nuggets'a katılmasını beklediğini söyledi.

Jokiç, geçtiğimiz hafta KOVID-19 için pozitif test sonucu almıştı ve halen memleketi Sırbistan'da bulunuyor.

Malone'un açıklamaları şu şekilde:

"Gelecek Salı Orlando'ya gidiyoruz; umudumuz ve beklentimiz, Nikola Jokic'in o uçakta bizimle beraber olması. Duyduklarımdan ve onunla konuştuğumdan anladığım kadarıyla, kendisi harika hissediyor ve geri dönmek için heyecanlı. Önümüzdeki günlerde gelecek sonuçlara bağlı olarak, ayrılmadan önce spor salonunu açabilme şansımız var. Kime test yapıldığı konusuna girmeyeceğim, ancak bizimle seyahat edecekler arasında çok sayıda kişi pozitif çıktı."

Kaynaklara göre Jokic herhangi bir semptom göstermiyor ve ekip ayrıca iki üyesi pozitif test sonucu aldıktan sonra, antrenman tesisini kapatmak zorunda kalmıştı.


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