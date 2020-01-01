Malone: "Herkes bir Lakers - Clippers finali için heyecanlanıyor ama..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets ve LA Clippers arasında oynanacak 6. maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Malone, takımının Clippers'ı geçtiğimiz gece 111-105'lik bir skorla yenmesi sonrası konuştu ve oyuncularının tekrar LA ekibini mağlup ederek, 7. maçı zorlamasını umduğunu söyledi:



"Henüz eve gitmiyoruz. Farkındalığımızı yitirmiş değiliz. 6. maçı oynamak için yaşayacağız ve bu seriyi uzatmaya ve kazanmaya çalışacağız. Herkesin Batı Konferansı finali olarak bir Los Angeles Lakers - Clippers serisi için heyecanlandığını biliyorum, ancak bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olmasını umuyoruz."



Clippers seriye 3-2 liderlik ediyor. 6. maç ise Pazar günü oynanacak.



