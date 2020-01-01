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Malone: "Herkes bir Lakers - Clippers finali için heyecanlanıyor ama..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets ve LA Clippers arasında oynanacak 6. maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets ve LA Clippers arasında oynanacak 6. maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Malone, takımının Clippers'ı geçtiğimiz gece 111-105'lik bir skorla yenmesi sonrası konuştu ve oyuncularının tekrar LA ekibini mağlup ederek, 7. maçı zorlamasını umduğunu söyledi:

"Henüz eve gitmiyoruz. Farkındalığımızı yitirmiş değiliz. 6. maçı oynamak için yaşayacağız ve bu seriyi uzatmaya ve kazanmaya çalışacağız. Herkesin Batı Konferansı finali olarak bir Los Angeles Lakers - Clippers serisi için heyecanlandığını biliyorum, ancak bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olmasını umuyoruz."

Clippers seriye 3-2 liderlik ediyor. 6. maç ise Pazar günü oynanacak.


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