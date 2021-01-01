Malone, Denver'ın "yumuşak" zihniyetinden şikayetçi

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Nuggets'ın "daha fiziksel" bir takım olması gerektiğini söyleyerek, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff yarı finalleri 1. maçındaki "yumuşak zihniyetten" yakındı.



Malone, ekibinin geçtiğimiz gece 105-122 mağlup olduğu Batı Konferansı yarı final serisinin 1. maçında, özellikle ikinci yarıda etkinliğini yitirme biçimini, bir önceki Portland Trail Blazers serisine benzetti.



İlk tur playoff serisinin 1. maçında takımının Portland tarafından fark yediğini izlemiş olan Malone, dün gece ilk yarıyı 58-57 önde bitiren ve ikinci yarıda 65-47 fark yiyen Nuggets'ı izlerken, takımının benzer bir "yumuşak zihniyeti" gösterdiğini belirtti:



"Bu maç benim için Portland'a karşı oynanan 1. maça ürkütücü bir şekilde benziyordu. Bana kalırsa bu gece savunma açısından çok arızamız oldu. Sanırım bu gece soktukları 13 üçlüğün yedisi köşelerdendi ve bunların çoğu iletişim eksikliği değil, adamların el kaldırmada gecikmelerinden ötürü olmuştu.



Ayrıca sekiz tane basket faul yedik. Yumuşak bir zihniyetimiz vardı diye düşünüyorum. Bir playoff maçında sekiz basket faul yiyemezsiniz. Birine faul yapacaksanız, düzgün bir şekilde yapıp basketi tamamlamasına izin vermemeniz lazım."



