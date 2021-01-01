Malone, Denver'ın süpürülmeyeceğinden emin!

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, takımının Phoenix Suns'a karşı oynadığı playoffların ikinci turunda süpürülmeyeceğinden umutlu olduğunu söyledi.



Malone, takımının geçtiğimiz gece Suns'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 3. maçında aldığı 102-116'lık yenilgi sonrası 0-3 geriye düşmüş olmasına rağmen, sezonun Pazar gününde sona ermeyeceğine inandığını belirtti:



"Kendi adıma biliyorum, başkası adına konuşamam, görmek istediğim son şey Phoenix Suns'ın 4. maçta bizi süpürmesidir. Muazzam bir sezon geçirdik gerçekten. Bu sene öncesinde, bir sezonun sonuca göre yargılanamayacağını söylemiştim. Geçen sene Batı Konferansı finallerine çıkmıştık, bazı olan biten şeylere rağmen, daha ileri bir noktaya gidememiş olsak da, daha iyi bir sezon geçiriyor olabiliriz.



Lakin istemediğim tek şey, sezonumuzun sessiz sedasız sona ermesi olacaktır. Umarım gerçek bir mücadele ve kararlılık gösterip bu seriyi 5. maça uzatarak, Phoenix'e geri dönmeye zorlayabiliriz."



"TARİHİ YENİDEN YAZMIŞTIK..."



Malone, NBA tarihinde hiçbir takımın 0-3 geriye düştükten sonra geri dönerek kazanamamış olmasıyla ilgili ise şu açıklamaları yaptı:



"3-0'lık farka gelince, evet tarih bizden yana değil. Ama son birkaç yılda tarihi yeniden yazdığımız olmuştu. Geçen yıl iki kez 3-1 geriye düştüğümüzde, mesele asla üç maç daha kazanmaya çalışmak değildi. Bir sonraki maçı, ilk çeyreği ya da ikinci çeyreği kazanmaktı aslında. Ve şu andaki zihniyetimiz de bu şekilde olmalı.



Tek umudum, tarihin bize anlattığı biçimde pes etmememiz ve adamlarımızın çıkıp savaş vermesi. Bence taraftarlarımızın hak ettiği şey de, sahadan her şeyi riske edip başımızı dik tutarak ayrılmamız olacaktır."



