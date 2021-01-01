Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Malone: "CP3, tüm zamanların en iyi point guardı olabilir!"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un "muhtemelen tüm zamanların en iyi point guardı olabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un "muhtemelen tüm zamanların en iyi point guardı olabileceğini" söyledi.

Paul geçtiğimiz gece playoffların ikinci turunun 4. maçında 37 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynayarak, Nuggets ekibini seriden elemek için yeterli bir performans göstermişti.

36 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra tüm Phoenix takımını öven Malone'dan büyük övgü aldı:

"Onlara hakkını teslim etmek gerek, çok iyi koçluk yapılan bir takım ve çok da yetenekli oyunculara sahipler. Chris Paul ise muhtemelen tüm zamanların en büyük point guardı olabilir."

Suns, Batı Konferansı Finalleri'nde Utah Jazz veya LA Clippers ile karşılaşacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal