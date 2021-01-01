Malone: "CP3, tüm zamanların en iyi point guardı olabilir!"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un "muhtemelen tüm zamanların en iyi point guardı olabileceğini" söyledi.



Paul geçtiğimiz gece playoffların ikinci turunun 4. maçında 37 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynayarak, Nuggets ekibini seriden elemek için yeterli bir performans göstermişti.



36 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra tüm Phoenix takımını öven Malone'dan büyük övgü aldı:



"Onlara hakkını teslim etmek gerek, çok iyi koçluk yapılan bir takım ve çok da yetenekli oyunculara sahipler. Chris Paul ise muhtemelen tüm zamanların en büyük point guardı olabilir."



Suns, Batı Konferansı Finalleri'nde Utah Jazz veya LA Clippers ile karşılaşacak.



