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Malone: "Cousins NBA'de olmalıydı, çok yetenekli..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın NBA'de yer almaması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın NBA'de yer almaması hakkında konuştu.

Malone'a kısa süre önce pivotların evrimleşmesi ile ilgili bir soru yöneltildiğinde, Denver koçu geçmişte Sacramento'da rehberlik ettiği Cousins hakkında şunları söyledi:

"DeMarcus'un şu anda ligde olmaması çok tuhaf bir durum. O adam çok ama çok yetenekli bir oyuncu."

Cousins, 2018'de New Orleans Pelicans'dayken geçirdiği aşil sakatlığı sonrası, benchten gelen sınırlı bir görev adamına dönüşmüş ve sırasıyla Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets ve LA Clippers formaları giymişti.

31 yaşında olan Boogie, son durağı Clippers'ta ortalama 12.9 dakika süre alarak 7.8 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamış, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %42.1 isabetle oynamıştı.


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