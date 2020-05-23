Malone: "Coleman, Webber ve Barkley, benden daha yeteneklilerdi"

Utah Jazz efsanesi Karl Malone, Chris Webber'ın, Charles Barkley'nin ve Derrick Coleman'ın kendisinden "daha yetenekli olduklarını" itiraf etti.



Malone, kariyerinde 14 kez All-Star olmuş, iki kez MVP ödülü kazanmış bir oyuncuydu, fakat hiç şampiyonluk kazanamamıştı. Benzer şekilde, tüm zamanların en iyi uzun forvetlerinden Barkley ve Webber da aynı problemi yaşamıştı.



Ancak 56 yaşındaki Malone, bu oyuncuların kendisinden "daha yetenekli" olduklarını açıkladı:



"Sana Karl Malone'dan daha fazla yeteneği olan üç adam söyleyeyim: Chris Webber, Derrick Coleman ve Charles Barkley. Daha yetenekliydiler. Ama benden çok çalışmıyorlardı. Asla 'benden daha iyiydi' terimini kullanmam. 'Daha yetenekli' farklı bir şey."



