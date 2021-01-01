Malone: "Bu sezon MVP, Nikola Jokic!"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Nikola Jokic'in "bu sezonun MVP'si" olduğunu söyledi.



Jokic, dün gece Nuggets'ın Chicago Bulls'u uzatmada 131-127 mağlup etmesine yardımcı olan bir büyük performans daha sergiledi. Sırp pivot karşılaşmayı, 34 sayı, 15 ribaund ve 9 asistle tamamladı.



Maçtan sonra Malone, Joker'ı övdü ve kendisinin sezonun MVP'si olduğunu belirtti:



"MVP hakkında çok fazla tartışma oluyor. Bunlar umurumda değil. Bence sezonun MVP'si, Nikola'dır. Tabii ki, onu çok sevdiğim için biraz taraflıyım. Ama altı yılda bu takım için çok şey yaptı.



Rakamlarına baktığınızda, bazıları 'Peki ya savunması ne olacak?' gibi şeyler soruyor. Yılın Savunmacısı ödülü de bu yüzden var. Biz En Değerli Oyuncu'dan söz ediyoruz. Nikola muazzam bir yetenek ve bu ligdeki oyuncuların kaçı onun gibi oyunu her gece bu denli fazla seviyede etkileyerek, kritik anlardaki üretkenliğine sahip durumda? Bence şu anda ondan daha iyi kimse yok."



Bu sezon Jokic, maç başına 27.0 sayı, 11.2 ribaund ve 8.6 asist ortalamaları ile Nuggets'ı Doğu Konferansı'nda 5'inci sıraya taşımış durumda.



