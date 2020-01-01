Malone: "Ani saldırıların üstesinden daha iyi gelmeliyiz"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, ekibinin "ani saldırıların üstesinden gelmesi" gerektiğine inandığını belirtti.



Malone, LA Clippers'a karşı playoff ikinci turunun 2. maçında aldığı galibiyette, birçok önemli uyarlama yapmıştı.



Ancak Malone, bu uyarlamaların yeterli olmadığını düşünüyor ve ekibinin "ani saldırıların üstesinden gelmek için daha iyi bir iş çıkarması" gerektiğine inanıyor.



Malone, Nuggets muhabirlerine şunları söyledi:



"Ani saldırıların üstesinden gelmek, topsuz alanda daha hızlı hareket etmek, zeminde doğru bir şekilde yerleşmek ve yaptıkları hataları onlara ödetmek konusunda daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Cidden kısa bir kadroyla çıkmışlardı, Zubac'ı çıkardılar, Montrezl'i çıkardılar, JaMychal Green'i 5'e koydular ve sırtı dönükken her top aldığında ona ikili sıkıştırma getirdiler."



Ayrıca Malone, Nuggets'ın Jamal Murray ve Nikola Jokic'ten daha fazla skor katkısı bulmasının da çok önemli olacağını söyledi. Murray ve Jokic, 2. maçta alınan galibiyette toplamda 53 sayı kaydetmişlerdi; ancak üçüncü skorerleri Gary Harris sadece 13 sayıda kalmıştı:



"Gerçekten önemli olacak. İster Gary Harris, ister Jerami Grant, ister toplam takım tarafından daha fazlası olsun, her zaman üçüncü bir skoreriniz olmasını istersiniz."



Yine de, 1. maçta alınan 23 sayılık bir mağlubiyetin ardından, Nuggets 2. maçta tamamen farklı bir takıma benziyordu. Sadece daha enerjik olmakla kalmayıp, maç boyunca dayanıklılık göstermişlerdi.



