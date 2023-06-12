Denver Nuggets koçu Michael Malone, Miami Heat'e karşı bu gece oynanacak 5. maç öncesinde takımca "insanoğlunun doğasına" karşı verdikleri mücadele üzerine konuştu.



Malone, playofflarda karşısına çıkan tüm Batı ekiplerini eledikten sonra NBA şampiyonluğuna yalnızca bir galibiyet uzaklıkta olan Nuggets ekibinin anın büyüsüne kapılmasına izin vermediğini ve 5. maçta, tüm playofflarda oynadıkları gibi oynayacaklarını belirtti:



"Herhangi bir kapanış maçına girerken en büyük endişem, insanoğlu doğasına karşı vereceğimiz mücadele. Şu anda 3-1 öndeyiz ve çoğu takım 3-1 öndeyken biraz gevşer ve durumu hafife alır.



Bizim için güzel olan şey, daha önce de 3-1 geriye düştükten sonra seri kazanmışlığımız olması ve her şeyin mümkün olduğunu biliyor olmamız. Yaklaşımımız, 3-1 gerideymişiz gibi olmalı. Onlar her şeyi göze alabilecek durumda, biz de öyle olmalıyız. Başarıya açlar, biz daha da aç olmalıyız."



Playofflarda 'underdog' zihniyetiyle tüm rakiplerini eleyen Denver, oynadığı hiçbir serinin kontrolden çıkmasına izin vermemişti.





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