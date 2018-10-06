Malmö'nün 36'lık golcüsü, Beşiktaş ile futbola döndü!

galibiyetine büyük katkısı bulunan, siyah-beyazlıların karşısındaki oyunuyla adeta futbola yeniden döndü.Sözleşmesi bu yıl sonunda bitecek olan Malmö Kaptanı Rosenberg'in futbol kariyerini sonlandırmak istemesine Beşiktaş maçındaki üstün performansı sonrası ilk tepki takımın teknik direktörü Uwe Rösler'den geldi. Alman teknik adam, Beşiktaş maçı sonrası medyanın karşısına çıktığında kulüp yetkililerine 'Lütfen futbola devam etmesi için Rosenberg ile konuşun' mesajını gönderdi.Beşiktaş'ın grubun en iyi takımlarından olduğunu belirten Rosenberg gülerek, "Siyah-beyazlılar iyi bir takım ama bizim karşımızda iyi değillerdi" değerlendirmesinde buldu.Malmö formasıyla Avrupa arenasında ilk kez oynayan İzlandalı Arnor Traustason, maç 0-0 iken ve baskı olmadığında Pepe'nin çok iyi biri olduğunu, fakat attıkları her gol sonrası İspanyolca hakaret ederek pis pis konuştuğunu iddia etti. Pepe ile sert geçen ikili mücadelelere girdiğini belirten Traustason, bir pozisyonda yerde yatarken siyah-beyazlı yıldızın sarı kartı olmasına rağmen topu üzerine vurduğunu ve hakemin bunu es geçtiğini dile getirdi.