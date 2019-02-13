Malmö'den Chelsea öncesi 'Beşiktaş' örneği

Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde "Beşiktaş" örneği vererek taraftarlarını umutlandırdı.
Kazanacaklarına inandıklarını belirten Rösler, "Beşiktaş'ı yeneceğimize de kimse inanmıyordu ancak başardık. Leicester Premier Lig'i kazandıysa, futbolda her şey olabilir. Zor olacak ancak evimizde bambaşkayız. Haftalardır tüm şehir bu maçı konuşuyor. Cesur ve akıllı olmalıyız ve bir şansımız olduğunu ilk maçtan göstermeliyiz" dedi.
Malmö, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ı ilk maçta 2-0, 2. ve grubun son maçında ise 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmıştı.
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Kazanacaklarına inandıklarını belirten Rösler, "Beşiktaş'ı yeneceğimize de kimse inanmıyordu ancak başardık. Leicester Premier Lig'i kazandıysa, futbolda her şey olabilir. Zor olacak ancak evimizde bambaşkayız. Haftalardır tüm şehir bu maçı konuşuyor. Cesur ve akıllı olmalıyız ve bir şansımız olduğunu ilk maçtan göstermeliyiz" dedi.
Malmö, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ı ilk maçta 2-0, 2. ve grubun son maçında ise 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmıştı.
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