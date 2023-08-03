Mallorca, Larin'i açıkladı

Mallorca, Real Valladolid'den Cyle Larin'in transferini açıkladı.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Larin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Mallorca, Kanadalı futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro bonservis ve 700 bin bonus ödeyecek.



Larin, transferinin açıklanmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başlamak, taraftarlarla tanışmak ve gol atmak için heyecanlıyım" sözlerini kullandı.



Real Valladolid, geçen sezon 28 yaşındaki futbolcuyu Club Brugge'den kiralamış, ardından sezonun sona ermesiyle 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Larin, İspanyol ekibinde 19 maçta 8 kez gol atmıştı.



