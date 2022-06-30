Mallorca için Muriqi transferi zora girdi

Lazio'da forma giyen ve adı Türk ekipleri de dahil olmak üzere birçok takımla geçen Vedat Muriqi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Kosovalı golcünün, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Mallorca'nın, 12 milyon euro'luk satın alma maddesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtildi.



İspanyol ekibinin, 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ancak bu rakamı çok bulduğu kaydedildi. Mallorca'nın, bonserviste indirim için Lazio ile görüşmelerine sürdürmesine rağmen, İtalyan temsilcisinin 11 milyon euro'luk beklentisi nedeniyle transferin zora girdiği öne sürüldü.



Öte yandan Vedat Muriqi'nin ise, iyi bir form yakaladığı Mallorca'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.



Vedat Muriqi'nin adı Mallorca dışında; Galatasaray ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile de anılıyor.





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