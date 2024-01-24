İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mallorca evinde konuk ettiği Girona'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cyle Larin ve 28, ve 35. dakikalarda Abdon Prats, Girona'nın gollerini 68. dakikada Cristhian Stuani ve 90+6. dakikada Savio kaydetti.
Mallorca'da Antonio Raillo 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mallorca'nın rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cyle Larin ve 28, ve 35. dakikalarda Abdon Prats, Girona'nın gollerini 68. dakikada Cristhian Stuani ve 90+6. dakikada Savio kaydetti.
Mallorca'da Antonio Raillo 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mallorca'nın rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.