İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mallorca evinde konuk ettiği Girona'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.



Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cyle Larin ve 28, ve 35. dakikalarda Abdon Prats, Girona'nın gollerini 68. dakikada Cristhian Stuani ve 90+6. dakikada Savio kaydetti.



Mallorca'da Antonio Raillo 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Mallorca'nın rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.



