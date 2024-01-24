Mallorca evinde Girona'yı kupa dışına itti

İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Mallorca sahasında ağırladığı Girona'yı 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca evinde Girona'yı kupa dışına itti
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24 Ocak 2024 23:32
İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mallorca evinde konuk ettiği Girona'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cyle Larin ve 28, ve 35. dakikalarda Abdon Prats, Girona'nın gollerini 68. dakikada Cristhian Stuani ve 90+6. dakikada Savio kaydetti.

Mallorca'da Antonio Raillo 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mallorca'nın rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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