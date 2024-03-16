LaLiga 29. hafta karşılaşmasında Mallorca konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti.



Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Antonio Raillo kaydetti.



Mallorca bu galibiyetle puanını 30'a çıkartırken, Granada ise 14 puanda kaldı.



Mallorca bir sonraki karşılaşmasında Valencia deplasmanına giderken, Granada da Cadiz deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU