La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Mallorca'da eski Beşiktaşlı Cyle Larin 56 dakika sahada kalırken eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca puanını 2'ye Athletic Bilbao 7'ye çıkardı.
Mallorca önümüzdeki hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise evinde Cadiz'i ağırlayacak.
Mallorca'da eski Beşiktaşlı Cyle Larin 56 dakika sahada kalırken eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca puanını 2'ye Athletic Bilbao 7'ye çıkardı.
Mallorca önümüzdeki hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise evinde Cadiz'i ağırlayacak.