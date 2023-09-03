Mallorca - Athletic Bilbao maçında gol yok

La Liga 4. hafta karşılaşmasında Mallorca ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca - Athletic Bilbao maçında gol yok
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03 Eylül 2023 19:09
La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mallorca'da eski Beşiktaşlı Cyle Larin 56 dakika sahada kalırken eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca puanını 2'ye Athletic Bilbao 7'ye çıkardı.

Mallorca önümüzdeki hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise evinde Cadiz'i ağırlayacak.

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