Maljkovic: "Jordan sıradan bir oyuncu, Avrupa'da olsa 16 sayıyla oynardı"

Efsanevi Sırp başantrenör Bozidar Maljkovic'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı "Sıradan bir oyuncu" olarak nitelendirdiği iddia edildi.



İspanyol haber ajansı 'AS' geçtiğimiz günlerde Maljkovic'in Jordan hakkındaki görüşlerini içeren bir haber yayınladı.



Avrupa basketbol camiasında bir efsane olan ve emekliye ayrılmada önce 42 sene koçluk yapmış olan Maljkovic'in, genel olarak NBA'e ve efsane oyuncusu Jordan'a güçlü bir şekilde karşı olduğu iddia edildi.



Eski NBA oyuncusu John Salley, geçmişte kısa bir süre formasını giydiği Yunan takımı Panathinaikos'taki koçu olan Maljkovic'in, Jordan'ı "sıradan bir oyuncu" olarak nitelendirdiğini belirtti.



Salley ayrıca, Maljkovic'in MJ'in "Avrupa'da maç başına 16 sayı ortalama yakalayabileceğini" söylediğini de iddia etti.



NBA kariyerinde 30.1 sayı ortalaması yakalamış olan Jordan, bu alanda lig tarihinde lider konumunda.



