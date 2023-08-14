Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adaylarından biri olan Ruslan Malinovskyi için talipler giderek artıyor.
TORINO İLE ANLAŞMA YOK!
Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın kadroda düşünmediği Ukraynalı futbolcu için bir süredir Torino ile görüştüğü hatırlatıldı. Ancak iki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonu nedeniyle bir anlaşma olmadığı belirtildi.
İTALYAN EKİPLERİNİN GÖZDESİ
Bu gelişmenin ardından İtalya'dan bazı ekiplerin de 30 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü. Malinovskyi ile İtalya'dan ilgilenen diğer ekiplerin; Genoa, Monza ve Bologna olduğu kaydedildi.
TORINO'YU İSTİYOR
Malinovskyi'nin ise Torino ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibine transfer olmak konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.
TORINO İLE ANLAŞMA YOK!
Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın kadroda düşünmediği Ukraynalı futbolcu için bir süredir Torino ile görüştüğü hatırlatıldı. Ancak iki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonu nedeniyle bir anlaşma olmadığı belirtildi.
İTALYAN EKİPLERİNİN GÖZDESİ
Bu gelişmenin ardından İtalya'dan bazı ekiplerin de 30 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü. Malinovskyi ile İtalya'dan ilgilenen diğer ekiplerin; Genoa, Monza ve Bologna olduğu kaydedildi.
TORINO'YU İSTİYOR
Malinovskyi'nin ise Torino ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibine transfer olmak konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.