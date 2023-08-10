Malinovskyi'nin önceliği İtalya!

Beşiktaş bir süredir Marsilya forması giyen Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi için temaslarını sürdürüyordu.
Buna karşın 30 yaşındaki yıldızın aklı İtalya Serie A'ya geri dönmekte kaldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş hem Marsilya hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini sıklaştırsa da henüz anlaşma sağlanmış değil.
Beşiktaş'ın Malinovksyi'e önemli bir kontrat teklif ettiği buna karşın oyuncunun yeşil ışık yakmadığını belirtildi.
ÖNCELİĞİ İTALYA
Ukraynalı yıldızın önceliği İtalya dönmek ve İngiltere Premier Lig olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan Malinovskyi takımdan ayrılmak istiyor.
İtalya Serie A ekibi Torino'da oyuncuya teklif yapan takımlar arasında.
Buna karşın 30 yaşındaki yıldızın aklı İtalya Serie A'ya geri dönmekte kaldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş hem Marsilya hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini sıklaştırsa da henüz anlaşma sağlanmış değil.
Beşiktaş'ın Malinovksyi'e önemli bir kontrat teklif ettiği buna karşın oyuncunun yeşil ışık yakmadığını belirtildi.
ÖNCELİĞİ İTALYA
Ukraynalı yıldızın önceliği İtalya dönmek ve İngiltere Premier Lig olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan Malinovskyi takımdan ayrılmak istiyor.
İtalya Serie A ekibi Torino'da oyuncuya teklif yapan takımlar arasında.