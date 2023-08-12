Malinovski'ye, Bologna'da talip oldu

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ruslan Malinovski'ye, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da talip oldu.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Calciomercato'nun haberine göre Ruslan Malinovski'nin bu yaz Serie A'da oynamak için İtalya'ya dönmek istediği ve Bologna'nın, Olympique Marsilya'dan 30 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçtiği söylendi.
Haberin devamında ise Malinovski, bu yaz Beşiktaş'tan ilgi gördü, ancak daha sonra bu yaklaşımı reddettiği söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovski 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Calciomercato'nun haberine göre Ruslan Malinovski'nin bu yaz Serie A'da oynamak için İtalya'ya dönmek istediği ve Bologna'nın, Olympique Marsilya'dan 30 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçtiği söylendi.
Haberin devamında ise Malinovski, bu yaz Beşiktaş'tan ilgi gördü, ancak daha sonra bu yaklaşımı reddettiği söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovski 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.