Malinovski'ye, Bologna'da talip oldu

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Ruslan Malinovski'ye, Bologna'da talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Malinovski'ye, Bologna'da talip oldu
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12 Ağustos 2023 15:11
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ruslan Malinovski'ye, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da talip oldu.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Calciomercato'nun haberine göre Ruslan Malinovski'nin bu yaz Serie A'da oynamak için İtalya'ya dönmek istediği ve Bologna'nın, Olympique Marsilya'dan 30 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçtiği söylendi.

Haberin devamında ise Malinovski, bu yaz Beşiktaş'tan ilgi gördü, ancak daha sonra bu yaklaşımı reddettiği söylendi.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovski 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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