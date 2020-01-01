Malik Monk'ın cezası sona erdi, takıma döndü

Charlotte Hornets guardı Malik Monk'ın, ligin yasaklı madde karşıtı programını ihlal ettiği için uzaklaştırma cezası almasının ardından, eski durumuna getirildiği belirtildi.



Hornets koçu James Borrego, Monk için "Malik, önüne bakmaya hazır. Onunla tabii ki bu sürede hiç sahada iş yapamadık; ama bir süredir tesisimizdeydi, ki bu da olumlu bir şey. Lakin onu tekrar karşılıyoruz ve bu yaz yapacak işlerimiz var. Hazır olduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.



Monk aslen 12 Şubat tarihinde uzaklaştırma cezası almıştı ve bu sezon ortalama 10.3 sayı ve 2.9 ribaund kaydetmişti.



