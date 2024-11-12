Sacramento Kings, guardı Malik Monk'ın orta şiddette sağ ayak bileği burkulması nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Monk bu sakatlığı, Pazar gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanan ikinci çeyreğin başlarında, Grayson Allen'ın şutunu savunmaya çalıştığı bir pozisyon sırasında Mason Plumlee'nin ayağına basması sonrası geçirmişti.



Birkaç dakika yerde oturduktan sonra Monk, sahayı topallayarak sahayı terk etmiş ve bir daha oyuna geri dönmemişti.



Monk, Kings'in ilk 10 maçında ortalama 25 dakika sahada kalarak 13,6 sayı, 3 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları kaydetti.



