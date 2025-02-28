Malezya Süper Ligi'nde Selangor ile Sabah takımlarının karşı karşıya geldiği maçta İsrail soykırımına özel koreografi yapıldı.
Petaling Jaya Stadyumu'nda oynanan ve golsüz sona eren karşılaşma öncesinde ev sahibi takım taraftarları hazırladıkları özel koreografi ile İsrail'e kırmızı kart göstererek "Soykırıma Hayır" ve "İsrail'i Kovun" yazılı pankartlar açtı.
Taraftarların "Gazze kasabı" olarak bilinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şeytana benzeterek kırmızı kart gösterdikleri anın resmedildiği koreografide, ayrıca üzeri çizilmiş şekilde Netahyahu'ya desteği ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı.
- Celtic taraftarlarının çağrısı etkili oldu
Filistin topraklarını işgali, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları dolayısıyla taraftarların İsrail'in futbol müsabakalardan men edilmesi çağrısı devam ediyor.
İskoçya'da Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubunun başlattığı "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına dünya genelinde 30'dan fazla ülkede taraftarlar destek verdi.
İskoçya ile birlikte Türkiye'den İspanya'ya, İtalya'dan Belçika'ya Brezilya'dan Şili'ye kadar birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarlar "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açtı.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 348'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 761 olduğu bildirildi.
Malezya'da İsrail protestosuna özel koreografi
Malezya'da Selangor taraftarları, İsrail'e kırmızı kart göstererek Filistin için güçlü bir mesaj verdi.
Malezya Süper Ligi'nde Selangor ile Sabah takımlarının karşı karşıya geldiği maçta İsrail soykırımına özel koreografi yapıldı.
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