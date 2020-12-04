Maldini: "Ibrahimovic, Donnarumma ve Çalhanoğlu ile görüşüyoruz"

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlarıyla yeni anlaşma yapmak için doğru anı beklediklerini söyledi.

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Maldini: 'Ibrahimovic, Donnarumma ve Çalhanoğlu ile görüşüyoruz'
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04 Aralık 2020 02:20
Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden Zlatan Ibrahimovic , Hakan Calhannoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile ilgili konuştu.

İtalyan yönetici yaptığı açıklamada 3 oyuncu ile de planlanmış toplantıları olduğunu belirterek acele etmeden ilerlemek istediklerini söyledi.

Maldini konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Zlatan Ibrahimovic , Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Acele etmiyoruz. Hepsiyle yenilemek istiyoruz ve görüşmeleri hiç bırakmadık. Doğru anı bekliyoruz"



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