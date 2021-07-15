Maldini açıkladı, Olivier Giroud Milan'da

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, kulübün transfer planlarını anlatırken Olivier Giroud transferini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Maldini açıkladı, Olivier Giroud Milan'da
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15 Temmuz 2021 08:52
Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Giroud transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Maldini açıklamasında takımın forvet hattına takviye olarak 34 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud'yun transfer edildiğini söyledi. Paolo Maldini açıklamasında, "Giroud yakında gelecek ve imza atacak. Artık genç forvet sayımız 2 olacak" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Yeni transferleri Giroud hakkında konuşan Maldini, "Olivier bir şampiyon. Şampiyonlar Ligi sahibi, güvenilir bir oyuncu ve tecrübesini gençlerle paylaşabilecek bir isim" diye konuştu.

Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuncu almayacaklarını söylerken takımın önemli isimlerinden Franck Kessie ile ilgili ise, "Ayrılmasını istemiyoruz, sözleşmesinin yenilenmesine çalışıyoruz" dedi.

Son olarak Donnarumma'nın ayrılışı ile ilgili konuşan Maldini, "Büyük bir kaleci almış olsak da bizim altyapımızdan doğup büyüyen bir çocuğun hikayesi yarım kalmış oldu. Bu biraz canımı acıtıyor. Yine de geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


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