  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Malcom'un Barcelona hayali yakında sönüyor

Yaz transfer sezonunda büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Malcom'un rüyası uzun sürmeyecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Malcom'un Barcelona hayali yakında sönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 14:14
İspanya La Liga devi Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un, kısa zamanda takımından ayrılacağı iddia edildi.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Barcelona'na istediği forma şansını bulamayen Malcom, katalanlardan ayrılmaya çalışıyor.

İtalyan devlerinin nabız yokladığı Malcom için en ciddi talibin İnter olduğu ancak mavi-siyahlıların henüz resmi bir teklif yapmadığı haberin detaylarında aktarıldı.

ROMA VE BARCELONA'YI BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Yaz transfer döneminde Bardeaux'tan 41 milyon euroluk bedelle Barcelona'nın yolunu tutan Malcom, transfer sürecinde Roma ile Barcelona'yı karşı karşıya getirmişti. Romalı yetkililerin neredeyse anlaştığını açıklamalarının ardından Barcelona araya girmiş ve 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için