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Malcom'u kaptıran Roma'nın yeni hedefi Benfica'dan!

Malcom'u Barcelona'ya kaptıran Roma'nın, Benfica'nın kanat oyuncusu Eduardo Salvio için harekete geçtiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Malcom'u kaptıran Roma'nın yeni hedefi Benfica'dan!
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27 Temmuz 2018 00:12
Bordeaux'dan Malcom'u kadrosuna katmaya çok yaklaşan ancak Barcelona'ya kaptıran Roma, transferde yeni bir isme yöneldi.

Kadrosuna kanat oyuncusu takviye etmek isteyen Roma'nın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın kapısını çalacağı belirtildi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Roma, Malcom transferindeki başarısızlığı telafi etmek için Eduardo Salvio'yu transfer etmek istiyor.

Atletico Madrid'den 2012 yılında Benfica'ya transfer olan 28 yaşındaki Arjantinli, geçtiğimiz sezon 34 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

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