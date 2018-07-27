Malcom'u kaptıran Roma'nın yeni hedefi Benfica'dan!

Bordeaux'dankadrosuna katmaya çok yaklaşan ancakkaptıran, transferde yeni bir isme yöneldi.Kadrosuna kanat oyuncusu takviye etmek isteyen Roma'nın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın kapısını çalacağı belirtildi.Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Roma, Malcom transferindeki başarısızlığı telafi etmek içintransfer etmek istiyor.Atletico Madrid'den 2012 yılında Benfica'ya transfer olan 28 yaşındaki Arjantinli, geçtiğimiz sezon 34 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı.